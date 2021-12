Universitario de Deportes arrancará su camino en la edición 2022 de la Copa Libertadores en la Fase 2. Tras el sorteo de este lunes en Paraguay, el elenco dirigido por Gregorio Pérez se medirá en partidos de ida y vuelta al ganador (Montevideo City Torque de Uruguay o Barcelona SC de Ecuador) de una de las tres llaves de la etapa preliminar.

Luego de conocer el resultado de la ceremonia desarrollada en la sede de Conmebol, los merengues se pronunciar en las redes sociales para indicar cuál es el objetivo con miras a la participación en el campeonato de clubes más importante de Sudamérica. “¡A dejar en alto nuestros colores!”, inicia el post de los estudiantiles.

Enseguida, la ‘U’ brindó más detalles de los cruces. “El ganador de la llave entre Montevideo City Torque de Uruguay y Barcelona SC de Ecuador será nuestro rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores. El partido de ida se jugará entre el 22 y 24 de febrero y la vuelta será entre el 1 y 3 de marzo”, cierra la publicación.

Universitario de Deportes reaccionó tras el sorteo de la Copa Libertadores. (Foto: Captura de Twitter)

En caso Universitario se imponga al elenco uruguayo o ecuatoriano, avanzará a la Fase 3. Según el sorteo, el adversario saldrá del emparejamiento entre América de Brasil y Guaraní de Paraguay. El vencedor irá a la ronda de grupos de la Copa Libertadores y el perdedor pasará a las zonas de la Copa Sudamericana.

Asimismo, tomando como referencia el calendario de la Liga 1 y la competición internacional, los dirigidos por Gregorio Pérez llegarán con rodaje a los choques por Libertadores. La ‘U’, hasta entonces, ya habría disputado cuatro compromisos del certamen doméstico. También los choques amistosos pactados para la pretemporada, cuyo inicio fue en los primeros días de diciembre.

“Nosotros no vamos a ir a jugar la Libertadores para ver qué es lo que pasa. No, vamos a ir a buscar resultados. Pero yo no quiero generar ninguna expectativa. Ni ilusionar a nadie. Todos somos realistas y hay que ser sinceros todos”, sostuvo el DT de los merengues en una conferencia de prensa.

“El primer objetivo es salir campeón local. El segundo, paralelamente, es hacer la mejor actuación que podamos en la Copa Libertadores”, señaló el estratega uruguayo en torno a las obligaciones de la ‘U’ con miras a la nueva campaña.