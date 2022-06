Una dura lesión en la rodilla (rotura de ligamentos) lo tiene sin poder jugar partidos desde marzo del presente año y lo mantendrá fuera por un tiempo más. Por ahora, a Luis Urruti le queda centrarse en su recuperación, para regresar en las mejores condiciones y convertirse en un refuerzo de Universitario de Deportes.

“Estoy bien. Hace tres meses de la lesión, hoy arranqué a correr. Es un paso importante. Ya queda un poco menos, así que hay que seguir con la mente positiva y darle para adelante”, señaló el uruguayo el reciente lunes, en entrevista con Embajadur Crema.

Por otro lado, Urruti se refirió a las diferencias que hubo cuando tenía a Ángel Comizzo en el banquillo y, luego, cuando Gregorio Pérez asumió la dirección técnica del equipo.

“Con todo respeto, sentía que Ángel Comizzo no me daba la confianza que yo necesitaba para demostrar lo que era dentro de la cancha. El jugador siente cuando un técnico lo pone por poner nomás y no tiene el apoyo que necesita uno. Creo que fue eso lo que me pasó. Después, cuando vino Gregorio, sentí desde el principio ese apoyo y fue ahí que hice el cambio y así fueron los resultados”, aseguró el deportista de 29 años.

Urruti, asimismo, le dio las gracias a la directiva de Universitario, por el apoyo y todas las facilidades para ser intervenido quirúrgicamente en su natal Uruguay.

“Agradezco al club, a Jean Ferrari, a la directiva, que se portaron muy bien conmigo. Cuando me rompo la rodilla, surgió la posibilidad de irme a Uruguay a operarme. Ellos hicieron todo lo posible para pagarme la operación. No fue barata”, contó.

Por último, el exjugador de Peñarol, Fénix, Cerro y River Plate (U) se animó a pronosticar cuándo sería su regreso: “Esta lesión es un poco delicada, hay que esperar los tiempos. Dicen que son de seis a ocho meses, pero yo para los seis meses, si Dios quiere, ya voy a estar en las canchas”.