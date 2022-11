Más movidas en el plantel de Universitario de Deportes. Este viernes, el club anunció que Jorge Murrugarra seguirá vistiendo la camiseta crema. Mediante un mensaje en las redes sociales, el elenco estudiantil precisó que el mediocampista firmó un nuevo contrato hasta 2024. El vínculo anterior vencía este año.

“Más crema que nunca ¡y dale, ‘Murru’!”, dice el posteo compartido por los merengues mediante sus perfiles oficiales. De ese modo, el jugador se mantendrá en la institución hasta el año en el que celebrarán el centenario.

Enseguida, la ‘U’ brindó detalles en un comunicado en el que afirmaron que “la dirección deportiva valoró la entrega, el sacrificio y el buen juego del mediocampista durante toda la campaña para seguir contando con él por dos años más”.

Asimismo, Universitario destacó el rendimiento de Murrugarra en la temporada que culminó. “En el año, nuestro jugador del primer equipo logró más del 65 % de duelos ganados, entre aéreos y a ras del piso, logrando ser uno de los futbolistas con mejores registros en ese puesto”, añade la nota.

Jorge, que pasó por las filas de Ayacucho FC, vivió una temporada en la que no pudo sumar minutos en los arranques del Apertura y Clausura. En la primera competición del año, el medio recién debutó en la sexta jornada frente a Cienciano y completó once compromisos. En el clásico ante Alianza Lima se quedó entre los suplentes y no estuvo frente a Sporting Cristal por suspensión.

Manuel Barreto y Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario de Deportes)

Si bien Murrugarra empezó de titular en el segundo campeonato del 2022, el centrocampista se perdió los siguientes siete juegos y volvió en la jornada nueve contra su exequipo. Desde entonces, no se movió más y sumó 11 partidos.

En resumen, el volante que continuará en la ‘U’ disputó 22 compromisos de Liga 1 y otro en la ronda previa de Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador. En total, Jorge acumuló mil 450 minutos y vio seis tarjetas amarillas a lo largo del año.