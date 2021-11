El futbolista uruguayo, Hernán Novick, anunció a través de su cuenta de Instagram que renovó con Universitario por dos temporadas más. Además, en su mensaje, señaló que el objetivo del equipo será conseguir la tan anhelada estrella 27.

El ‘Mago’ publicó una imagen en la que aparece junto a sus esposa e hijos. Todos se encuentran de espaldas y con la camiseta crema. Cada uno lleva un número y se puede observar el 2023. Eso se infiere que el mediocampista firmó hasta ese año su nuevo vínculo.

“Vamos por la 27. Y dale U”, escribió el jugador y además, los hinchas del elenco merengue lo felicitaron por continuar por dos temporadas más. De la misma manera, el portero Patrick Zubzuck saludó la buena noticia.

Es importante mencionar que el volante charrúa jugó 19 partidos y anotó nueve goles en la Liga 1 2021. Por eso, era una de las prioridades, junto al de sus compatriotas Federico Alonso (el zaguero selló acuerdo por una temporada, el último sábado) y Luis Urruti.

Recordemos que antes del último partido de la Liga 1, Novick había expresado su deseo de continuar en la ‘U’. “Cuando vine a la ‘U’, vine con la idea de ser campeón, pero no se pudo dar. Sporting Cristal hizo un buen Apertura, Alianza un buen Clausura. Yo estoy contento en el club, me recibieron de la mejor manera. La gente en la calle, a quienes no pudimos tenerlos en las tribunas”, declaró en conferencia de prensa.

Ante los medios locales, el mediocampista también mencionó que espera el regreso del público a los estadios para el 2022. “Estoy con muchas ganas de quedarme, de poder revertir eso, de ser campeón con Universitario. El año que viene ojalá la gente pueda volver a la cancha y eso nos daría un plus”, comentó.