Cambios en la escuadra crema. Universitario de Deportes tiene nuevo director técnico: Calos Compagnucci. En declaraciones a la prensa merengue, Aldo Corzo se refirió al nuevo estilo del entrenador argentino y su idea de juego para lo que seguirá dentro de la Liga 1.

“El profesor hace un trabajo bastante intenso muy relacionado con su idea de juego, que es ser protagonista. Vamos a ver cómo nos va y espero que sea para bien porque tiene una idea interesante”, sostuvo el defensa crema en diálogo con el departamento de prensa del club estudiantil.

Por otro lado, Aldo Corzo reconoció que no tendrán una misión nada fácil el fin de semana, ya que Universitario tendrá que medirse con un Sport Huancayo que se juega su última carta para no despedirse del título del Torneo Apertura.

“Sabemos que el factor altura influye., Hay que hacer un partido inteligente, saber que el rival viene en alza y va a tratar de salir con todo. Nosotros tenemos que ser inteligentes para contrarrestar sus ataques”, agregó el lateral derecho del cuadro merengue.

Universitario chocará ante Sport Huancayo

Sport Huancayo no derrota a Universitario desde julio del 2018. En dicho partido, el ‘Rojo Matador’ ganó por 2-1, con anotaciones de Carlos Gonzáles y Marcio Valverde. Después, en marzo y junio del 2017 tiene dos victorias más, la primera por la mínima diferencia y la segunda por 2-1.

Los cremas no tendrán un duelo sencillo en Huancayo, pero esperan que los días trabajados den frutos y se pueda conseguir un resultado favorable. No obstante, el ‘Rojo Matador’ sabe que de no ganar, se quedan sin chances de pelear por el título del Apertura. La cita es este domingo a las 3:30 p.m.