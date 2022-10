Tragedia en el Universitario vs. Sport Huancayo. Un hincha falleció en el Estadio Monumental durante el encuentro por la Liga 1 2022, así lo confirmó en primera instancia GOLPERÚ y luego, fue confirmado por las autoridades que suspendieron el partido.

De acuerdo con el canal deportivo, la reacción del equipo médico fue inmediata (ambulancia y tres doctores participaron para reanimar a la persona). Sin embargo, no pudieron salvarle la vida, a pesar de los innumerables intentos.

El árbitro Augusto Menéndez comunicó la noticia a los jugadores de ambos clubes quienes lamentaron el suceso. Luego, se comunicó por los parlantes del recinto que los minutos restantes del compromiso se jugarán este lunes y los fanáticos entendieron la situación.

Después, GOLPERÚ informó que el hincha se llamaba Álvaro Zevallos y llegó desde Mala para alentar al equipo de sus amores. Él estaba acompañado de un amigo quien lo auxilió y lo trasladó a la ambulancia.

Palabras de Jean Ferrari

Por otra parte, Jean Ferrari lamentó el fallecimiento del fanático. “No hay palabras cuando pasa una situación como esta. Lo que correspondía era paralizar el partido. No podemos hacer como que no ha pasado nada. Nosotros tenemos las medidas correspondientes para actuar de manera inmediata, pero lamentablemente el muchacho llegó sin vida a la ambulancia”, señaló a GOLPERÚ.

“El entendimiento general del hincha en una situación de esta naturaleza. La hinchada, en general, aceptó la medida con aplausos y ahora a esperar el comunicado”, añadió.