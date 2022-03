Muy indignados se mostraron los peruanos en redes luego de que Horacio Calcaterra lanzara un pésimo centro en el tramo final del partido ante Uruguay por Eliminatorias a Qatar 2022.

El conjunto peruano intentaba vulnerar la férrea defensa uruguaya para conseguir el tan ansiado empate. Las oportunidades eran muy pocas, por eso que cualquier opción de peligro era importante para los dirigidos por Ricardo Gareca.

Sin embargo, Horacio Calcaterra desperdició una buena oportunidad de llegar al gol al lanzar un pésimo centro, aun cuando tenía todo el tiempo y espacio para darle bien a la pelota. Esto no fue ignorado por los usuarios de Twitter, quienes lo han criticado duramente

“Un jugador profesional como Calcaterra no puede mandar un centro de mierda con todo el tiempo del mundo, eso es inaceptable en cualquier selección”, “Tuvo todo el tiempo del mundo para centrar, Calcaterra no es para este tipo de juegos, mucho nivel para él”, “Qué carajos hace Calcaterra en la selección?”, “Mal planteado el partido por el Tigre, Calcaterra no debió entrar”, fueron algunos de los comentarios.