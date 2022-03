La actriz y conductora del programa Splash de Radio Panamericana, Vanessa Terkes, no pudo dejar de opinar sobre el romance que el futbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, tendría con Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia.

Ante esta situación, Vanessa Terkes condenó el hecho de que el futbolista se haya metido con alguien del entorno de la salsera. Además defendió a Yahaira Plasencia pues siempre la están vinculando con la ‘foquita’, pese a que ellos ya no tienen un romance desde hace varios años.

“A mí me cae muy bien Yahaira y la verdad es que ¡pobre! ya tiene tiempo que está sin Jefferson Farfán, la siguen fregando con lo mismo, gente superen a Jefferson”, señaló durante su espacio radial que va lunes a viernes de 9am. a 12m.

Yahaira Plasencia fue consultada sobre el presunto amorío entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / Willax TV)

Incluso, Vanessa Terkes comparó el caso de Jefferson Farfán con el de Luciana Fuster, a quien la critican por no tener códigos. Para la locutora radial, la sociedad peruana es machista pues al delantero aplauden por su romance, mientras que a las mujeres que hacen lo mismo las ‘destruyen’.

“El machete va siempre con Yahaira pero porque no dicen que el hombre este está con la excuñada, a Luciana Fuster la destruyeron ‘que no tienes códigos’, ‘que eres una porquería’ y ¿por qué a Jefferson Farfán no? Porque vivimos en una sociedad machista donde la mujer tiene que… y la pobre Yahaira tiene que cargar con el muerto, es así, ya supérenlo”, señaló.

“A Jefferson no, al contrario, mucha gente lo aplaude (por estar con la cuñada), asu wow qué chévere. Me da rabia vivir en una sociedad muy machista donde se resalta muchas veces lo que hace el hombre y a ella le quieren chantar el hombre que ya pasó hace mil años”, agregó.

