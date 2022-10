Luchó por su vida tras detectársele un tumor cerebral y salió victoriosa. Hoy, se puede decir que está recuperada. De hecho, desde febrero pasado, Virginia Torrecilla, futbolista de Atlético de Madrid y de la selección española femenina, volvió a las canchas, 714 días después de la pausa obligada.

La deportista de 28 años hace su vida de lo más normal y se enfrenta también a los prejuicios machistas, como el que relató este jueves a través de su cuenta de Twitter. Torrecilla expresó su indignación cuando estuvo a bordo de un taxi y el conductor le preguntó sobre su profesión

“Acabo de subirme a un taxi y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, en la cual él me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta… YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBERÍAN JUGAR FÚTBOL”, escribió en una publicación.

Torrecilla, evidentemente incómoda por el momento continuó. “La conversación ha seguido al reírme y preguntarle por que pensaba así. Total, lo de siempre... ‘hay más deportes para chicas etc’. El criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea. No digo lo que pienso por que me eliminan la cuenta”, añadió.

En un tercer mensaje, Torrecilla se dirigió con ironía a las personas que la criticaron por dar a conocer su indignación por el tema de machismo.

Eso sí, hubo quienes respaldaron a Torrecilla y le dieron palabras de apoyo. “Cuando pasan estas cosas, piensa que tú sí estás cambiando el mundo”, le dijo la periodista María Escario. Otro usuario le recomendó que no pierda “ni medio segundo más de tu vida en hablar con semejante personaje”.