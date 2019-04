Voleibolista brasileña se desmaya frente a cámara durante entrevista (VIDEO)

Jacqueline Carvalho, campeona olímpica con la selección de voley de Brasil, protagonizó un desafortunado episodio cuando era entrevistada por un canal de televisión.

La jugadora de 35 años de edad se desmayó frente a las cámaras, sorprendiendo a propios y extraños; sin embargo y afortunadamente fue sujetada por la periodista que la entrevistaba.

Ella estaba dando su opinión acerca del primer set que habían disputado dos equipos, cuando de pronto le dijo a la reportera: "Disculpa, me estoy sintiendo mal".

Las cámaras captaron el momento en que la campeona de Pekín 2008 y Londres 2012 se desvanecía, mientras su esposo acudió al rescate.

¿Qué pasó?

La joven contó lo que realmente le sucedió tras recuperarse.

"Quiero decir que estoy bien, tuve un síncope, no sé qué es eso en el lenguaje de los médicos, pero son desmayos repentinos que pueden ser causados por 'x' cosas (…) Quien me conoce sabe que estoy enchufada a 220 (voltios), y no paro. Estoy corriendo detrás de mis objetivos, soy madre también. Murilo ahora está en la etapa final de la Superliga y el cuidado en casa se ha redoblado", agregó.

Por otro lado, le agradeció a la reportera, quien le ayudó: "¡Ah, Fabiola, esas musculaciones que estás haciendo están teniendo efecto! Ya que pudiste sujetar a una persona de 1,86 m, 72 kg … Amortiguaste mi caída compañera, gracias! ".

