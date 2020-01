¿Otra vez? Alexandra del Solar vivió un momento incómodo durante la transmisión en vivo de Gol Noticias del conocido canal Gol Perú. La conductora se molestó al no poder tener la palabra durante la emisión del resumen de lo que fue el partido Alianza Lima vs. Millonarios por la Noche Blanquiazul.

El hecho ocurrió cuando la conductora quiso emitir un comentario sobre el partido de Alianza Lima por la Noche Blanquiazul, pero su compañero Bruno Ginocchio no le dio entrada. Hasta que por fin se le dio la oportunidad y antes de lanzar su comentario, Del Solar dijo “¡Ya! ¿Ahora me dejas hablar?” con evidente tono de incomodidad.

Escucha el reclamo de Alexandra Del Solar EN VIVO

Alexandra Del Solar le reclamó a Bruno Ginnochio que la "deje hablar" | VIDEO

No es la primera vez

Alexandra del Solar hace algunos meses vivió un episodio parecido al de ahora, cuando sintió que sus compañeros no la dejaron intervenir en la entrevista realizada al técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca.

“¿Y yo? Bien gracias, me obviaron. Me ha parecido muy mal que me hayan obviado, machismo total. Los tres comentaron y ¿yo? Estoy pintada acá”, manifestó en ese entonces Del Solar.

Cabe precisar que el video se ha viralizado en Facebook, Twitter y YouTube. Hasta el momento ninguno de los periodistas se ha pronunciado al respecto en sus cuentas respectivas.

Alexandra del Solar no solo es conductora de los noticieros principales de GOLPERÚ, pues en los últimos meses ha participado parte de las transmisiones en vivo de los partidos del fútbol peruano. Ella junto a otros periodistas como Martín Cassana ‘arman’ lo que es la previa de los encuentros que son televisados por la señal del canal 14 de Movistar.

TE PUEDE INTERESAR