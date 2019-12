Señaló que está dolido y muy triste. Pablo Bengoechea brindó este martes una extensa conferencia de prensa en la que el tema principal fue el VAR en el Alianza Lima vs. Binacional por la final de la Liga 1. El entrenador blanquiazul tuvo duras palabras contra los árbitros que estaban el cabina de control, detalló cada uno de los errores y hasta tuvo duros calificativos para quienes estuvieron involucrados a la llegada de la tecnología al fútbol peruano.

Desde “improvisado” hasta “tendencioso” fueron algunos de los adjetivos que tuvo el entrenador de Alianza Lima sobre lo que pasó en el choque de ida en Juliaca.

“El VAR considero, como se dio, que fue improvisado. Después uno averigua donde hubo VAR y en muchos lugares se utilizó como prueba antes de utilizarlo en una definición. En las reglas de este campeonato no dice que iba a haber VAR, sigue siendo improvisado. y si lo iban a improvisar era lógico que esté en semifinal y final y que nos dieran unas horas para saber cómo se juega con VAR”.

“A nosotros nos dan una charla el sábado a las 21:30 horas en el hotel en Juliaca explicando como es el funcionamiento del VAR, el árbitro chileno. Tan improvisado fue que el señor nos pidió muchas disculpas porque no pudo mostrar las imágenes. No sé qué problema tuvo con la computadora, no soy un experto, pero solo nos habló. No nos pudo, aparte de hablar, mostrar imágenes que es realmente como uno entiende, o como uno entiende más fácil. Fue lo que nos dijo. Pero dentro de lo que nos explicó fue que el VAR interviene en 4 acciones: fuera de juego, penales, en si es gol o no gol, que fueron las palabras que utilizó, y en roja directa. Cuando el VAR cree que es roja directa, lo llama al árbitro”.

“El árbitro puede decidir si es roja directa o no. La última palabra la tiene el árbitro. Pero nos dijo que cuando se le llama al árbitro, que como solo se le puede llamar cuando es roja directa, ya le están diciendo indirectamente lo que tiene que hacer. Había solo un caso, nos lo puso de ejemplo y no lo pudimos ver, que él recordaba de de un pisotón en el partido de Gremio y Flamengo, que el VAR lo llama a Pitana para decirle que podía ser roja y Pitana sacó amarilla. es el único caso que el recordaba que nos podía decir. Todas las veces que el VAR llamó al árbitro, por jugada similar, fue roja. Entonces, está claro que el árbitro resuelve pero solo lo pueden llamar si es roja, así que ahí hay un cierto mensaje”.

“También nos dijo que el VAR nunca duda en manos de los atacantes, todas son manos, queriendo, sin querer, sea fortuita, o no, mano es mano. Nos dijo de que los agarrones en el área, si es en pelota quieta, es muy clara; y si es en pelota en movimiento los agarrones se interpretan porque puede que un jugador va corriendo se tropieza y lo agarra, pero es más de interpretación la pelota en movimiento"

“Nos dijo que nos quedemos tranquilos que por pisotón, lo puso de ejemplo la palabra pisotón, nunca el VAR va a llamar a los árbitros. No se ganen tarjetas amarillas pidiendo VAR por pisotón. A usted entrenador, no pida VAR por pisotón porque el VAR no llama por pisotón. considera que VAR no considera tarjeta roja. Tengo clarísimo que la jugada de Rossel puede ser roja, lo que quieran pero tengo claro que fue un pisotón, y tengo claro, por la charla que tuve, que los árbitros del VAR no tenían que llamar al árbitro. Eso lo tengo claro porque fui a la charla”.

“También nos recomiendan que en la pelota quieta no agarren nunca, porque siempre que haya un agarrón, el VAR lo va a llamar al árbitro. Siempre. Esas son las cosas que a mi me dejan mal. Cuando hablé en conferencia del arbitraje malo, es el arbitraje del VAR. Para mí el árbitro en los 90 minutos tuvo una buena actuación. Porque el agarrón a Cuba en la hora, entiendo perfectamente que el árbitro del partido no lo vea. Claro que lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? Esas son las jugadas típicas que nosotros podemos decir que los árbitros son humanos y se pueden equivocar, porque no es seguro que esté mirando ese y capaz que haya agarrón y esté viendo otro que no haya por allá. No sé sabe. Pero es de interpretación y el árbitro ahí estuvo bien. Si lo echa, estuvo bien, pero pudo interpretar que era para amarilla. Todo lo que es discutible le doy la razón al árbitro. El tema es lo que no se discute”.

“No se discute que en el VAR el agarrón a Cuba se vio. Después si da penal o no ya es interpretación del árbitro. Va al VAR y ve y decide. Pero que hubo agarrón, hubo y que las personas del VAR lo tiene que llamar, lo tienen que llamar porque fue lo que nos dijeron”.

También nos dijeron, y tengo que recalcar, no se ganen amarillas por reclamar pisotón porque el VAR no va a llamar por pistón. Entonces pasaron cosas que es lo que a mi me hace tener la tristeza que tengo. No estoy mal, estoy triste. En la conferencia no estaba mal. estaba triste. Porque como ustedes (periodistas) reciben información de muy buena fuente cosas que pasan y no sale a la luz pública porque no se puede decir, ustedes reciben de buena fuente qué equipo va a jugar el domingo. Nosotros también recibimos información de muy buena fuente que el VAR fue puesto adrede, fue queriendo. Yo también siento eso. No lo voy a decir porque le voy a generar un problema a esta persona que nos avisó. Esto es lo que siento: tristeza. Tristeza por un campeonato que pudo terminar bien, pero está mal. Porque improvisaron con el VAR y porque las personas que estaban en el VAR y tenían que avisar algo, si era a favor de Alianza, no avisaban".

“Y siento, si miro para atrás y ya es político el tema, que hubo cuatro equipos que no estuvieron de acuerdo cuando hubo en la FPF la Asamblea: Melgar, San Martín, Cristal y Alianza. Melgar tuvo que salir en setiembre a hablar de los arbitrajes y tuvo que hacer público lo que estaba pasando. Entró en Sudamericana apenas. San Martín tuvo que hacerlo público lo que pasaba porque si no se iba de la Primera División. Era tan grande lo que pasaba que se cuidaron un poquito. Cristal era un equipo que siempre estuvo en la definición, por el acumulado, era muy difícil que no esté en la definición. Pero recuerdo que su entrenador fue a una conferencia, el señor Vivas, con imágenes, o sea que también se vio involucrado. Nosotros nos vimos totalmente involucrados en este campeonato, en el Clausura. Y tuvimos que salir a hablar porque sino se nos escapaba el Clausura y era la única posibilidad que teníamos de estar en el Play Offs. Y sino, se nos escapaba. Era obvio”.

“A nosotros, la única jugada que podemos tener con un error, no de las que se discuten porque hay cosas que se discuten y en esas el árbitro tiene la razón siempre. En las que no se discute es la mano de Butrón. Es la única. Pero los partidos San Martín - Alianza, San Martín - Cristal, Alianza - Cristal, no contaban”.