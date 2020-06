¿Una mala reacción o fruto de algo preparado? Luis Advíncula fue el protagonista del último video en Youtube del famoso gamer DjMaRiiO, quien tuvo que soportar el enfado del jugador peruano quien, de forma abrupta, dejó la transmisión muy molesto.

DjMaRiiO un aficionado a los videojuegos, tiene al lateral peruano como uno de sus jugadores en su equipo. El famoso gamer destacó la velocidad del peruano y lo citó para una entrevista antes de iniciar su clásico video en el que muestra cómo va armando su equipo. Y bueno, en la conversación entre el ‘míster’ y el defensor, no hubo buena química.

DjMaRiiO la hizo de entrenador de Luis Advíncula y le comunicó que su intención era traerle otro jugador para el puesto, algo que enfadó al peruano quien le dijo “Si sigues así, entonces me voy”, y se paró de su sitio y dejó la entrevista de forma abrupta.

¿Advíncula pagó 700 mil euros por publicidad?

Luis Advíncula fue tendencia en el último tiempo en España gracias a las constantes menciones de DjMariio. El youtuber español cuenta con más de seis millones de suscriptores y sus videos suelen pasar el millón y medio de vistas. En uno de esos episodios, mientras jugaba FIFA, descubrió la velocidad del jugador del Rayo Vallecano y desde entonces suele mencionarlo a menudo. En la última entrega, ambos sostuvieron una conversación y hablaron del famoso meme de los 700 mil euros.

El youtuber le comentó a Advíncula que había sido parte de numerosos memes gracias a las constantes menciones que hace durante sus transmisiones. Incluso, un diario español afirmó que Luis habría pagado 700 mil euros para que DJMariio le haga propaganda. Según Marca, la FIFA estaba investigando el caso.

“Bueno fuera, para comenzar no tengo esos 700 mil euros. Quisiera tenerlos y luego hablamos”, afirmó entre risas el ex jugador de Sporting Cristal. Luego acotó: “En Instagram me escriben sobre DjMariio siempre, has hecho buena publicidad”.

Mira el video de DjMaRiiO con la entrevista completa a Luis Advíncula:





