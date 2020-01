El conductor de ATV, Luis Claros fue autor de un error en vivo al confundir el estadio de Matute con el Monumental, mientras presentaban el baile viral de del colombiano Cristian Zúñiga en la ‘Noche Blanquiazul’.

Claros junto a su compañera Pilar Higashi presentaban la nota del baile que causó furor en redes protagonizado por Cristian Zúñiga, cuando de pronto señaló que el hecho se había realizado en el estadio Monumental de Universitario de Deportes.

“Y en el interior del Monumental, no todo fue malo, ¿qué pasó?”, fueron las primeras palabras del presentador de noticias de ATV, quien tras ver las imágenes del colombiano bailando se rectificó: “No, esto no ha sido en el Monumental ha sido en Matute, por favor”.

“Quien se robó el show fue Cristian Zúñiga al realizar peculiar baile del ras tas tas. ¿Esto fue durante la Noche Crema?”, agregó la periodista Pilar Higashi.

“¡Ah, ya sé, el que ha escrito ha sido...Ojo yo no lo he escrito porque después dicen que tengo el corazoncito crema, no sé que ha pasado”, agregó.

Blooper atv