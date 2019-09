Esta semana, Alondra García Miró inauguró Mercatto Verde, su más reciente local de comida sana. A la ojiverde la acompañaron varias figuras del espectáculo local, así como la familia de Paolo Guerrero, encabezado por su mami Doña Peta, quien le deseó lo mejor a la bella modelo.

“Estaba muy bien todo, que triunfe como empresaria y que sea feliz”, fueron las palabras de Doña Peta para Alondra al salir de la inauguración del restaurante, ubicado en San Isidro.

Pero, Alondra García Miró preparó por todo lo alto la inauguración de su local, por lo que sus invitaciones fueron un golazo.

A cada invitado a la inauguración de Mercatto Verde no solo le llegó una tarjeta, sino también una caja que contenía brownies, salsa pesto, frutos secos y una cerveza artesanal.

Fue una de estas cajas que le llegó a Talía Echecopar, la exnovia de Paolo Guerrero, con quien tuvo un romance cuando el ‘depredador’ jugaba en Alemania. En su momento, ella lo fue a ver hasta Europa para celebrar uno de los cumpleaños del capitán.

Talía Echecopar, quien es una conocida influencer, hizo un unboxing.

“Y hoy es la inauguración oficial de Mercatto Verde, un restaurante con mega onda, por ejemplo esta cajita dona 5 soles a Vida Wasi, miren qué rico y qué linda invitación, ahí nos vemos hoy día”, dijo Talía Echecopar.

Sin embargo, al caer la noche, la ex de Paolo Guerrero no se apareció y le hizo un desplante a Alondra García Miró. Ella no colocó ninguna historia como suele hacer.