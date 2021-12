"Cuando contemplo y recorro mi colección me doy cuenta de todo lo que he recopilado a lo largo del tiempo. Voy recordando a las personas que me lo han regalado, quien me las vendió. Hay quienes me dicen “repetida prefiero que mis juguetes estén en tu casa, en la mía todo se ensucia”. Yo recuerdo que juguetes me ha regalado cada persona y cuáles he comprado. “No tengo ninguno en particular, los amo a todos” dice sonriendo y es que para ella cada uno de sus juguetes y colecciones de Los Thundercats, Los Simpson, La Sirenita, Candy, etc. Tiene un valor más simbólico. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec