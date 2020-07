Gracias al móvil es posible trabajar, estudiar a distancia, comunicarse y hasta ver una maratón de nuestras series y películas favoritas. Sin embargo, es necesario mantener un equilibrio entre la vida real y las pantallas.

Si usted realiza todas estas actividades diariamente, HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, recomienda seguir ciertas pautas para mejorar el patrón del sueño, descansar la vista y tener una relación saludable con nuestro smartphone sin perjudicar la salud.

Optimizar el tiempo

Lleve la cuenta de la cantidad de horas y minutos que le dedica a las distintas aplicaciones del celular. Luego, evalúe si es necesario bajar el tiempo de consumo en cada una de ellas.

Al respecto, puede configurar la opción “Bienestar Digital” en su teléfono es Android para contabilizar su actividad y enviar alertas cada vez que supere el tiempo límite.

Activar la luz noctura

Encienda la opción “Wind Down” (Modo descanso) y el tono de su pantalla se adaptará a uno mucho más oscuro. De esta forma, será más fácil de observar el teléfono con poca luz.

No usar el celular antes de dormir

Tampoco lo lleve a la cama con usted. Recuerde que la luz del equipo móvil hace que sea más difícil conciliar el sueño y puede hacerlo navegar por horas sin que se de cuenta. Evite este problema y déjelo fuera de su alcance.

Silenciar las notificaciones

Si está descansando o durmiendo, lo ideal es que ninguna llamada o mensaje interrumpa su sueño o período de reposo. Utilice la herramienta “Do not Disturb” (No Molestar) y bloquee cualquier notificación no deseada.

Pausar las aplicaciones

Por otro lado, si está pasando un rato agradable con su pareja, hijos o realizando cualquier otra actividad, implemente el “Focus Mode”. Esta opción impedirá que las principales apps de su dispositivo lo distraigan.