Estos días al estar tanto tiempo en casa, lo más probable es que estés gastando más energía eléctrica de la cuenta, lo cual se verá reflejado en tus próximos recibos. Para que esto no suceda es importante que con buenos hábitos controles su uso. Los especialistas de la empresa Daikin nos brindan los siguientes consejos.

1. Dale un mejor uso de Internet en casa para no tener muchos equipos conectados a la vez. Explícale a los integrantes de tu familia que la conexión no debe ser todo el día, establezcan horarios y creen conciencia.

2. Si trabajas desde casa, pon tu laptop en un lugar donde ingrese luz natural, así evitarás encender un foco durante el día. ¡Abre las cortinas!

3. No olvides desconectar los equipos que no uses, de esta manera, no tendrás un consumo fantasma de electricidad. Algunos electrodomésticos como el televisor, las computadoras, las impresoras y los hornos microondas gastan corriente, así solo estén enchufados y no encendidos.

4. Apaga la luz en los espacios que no estés empleando.

5. Limpia los filtros del aire acondicionado para tener un mejor rendimiento del equipo y un menor consumo de energía. Regula el equipo entre 22° y 25° C para no realizar un gasto innecesario de electricidad.

