Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional del Perro, una fecha donde recordamos a ese fiel amigo que está en las buenas y sobre todo en las malas con amor incondicional. Respecto a esto, un aspecto muy importante en la vida de nuestros engreídos es su alimentación.

De hecho, la mayoría de casos que acude a un médico veterinario es debido a problemas con la alimentación. Por ejemplo, no balancear la comida de manera adecuada con el tiempo puede generar déficits nutricionales serios, también al acostumbrar a la mascota a la comida de casa tendremos un perrito que no quiere comer lo que debe sino lo que quiere. Finalmente, también tendremos el problema que nuestra mascota este atenta a que se puede comer del suelo, entre muchas otras.

Para el director de la carrera de Medicina Veterinaria de la UPC, Rodrigo Rondón es muy importante que los perros reciban nutrientes de calidad para tenerlos más años de vida con nosotros “la alimentación es parte fundamental de la vida y salud de las mascotas, es por ello que deben recibir nutrientes de calidad y cantidad de acuerdo a su tamaño y peso. La mayoría de casos que vemos en los consultorios derivan por problemas de alimentación”.

Es ideal que no ingieran comida casera y esto se debe a que el menú del día podría tener ingredientes que no son adecuados para su salud. (Imagen: Pixabay)

Mitos y verdades sobre la alimentación de los canes

Es por ello que el especialista, nos comenta algunos mitos y verdades sobre la alimentación de los canes.

1. Debemos evitar que ingieran comida casera - verdadero

Es ideal que no ingieran comida casera y esto se debe a que el menú del día podría tener ingredientes que no son adecuados para su salud. Debemos aprender que existen una gran cantidad de componentes que pueden generar problemas serios en su organismo y de ahí radica la importancia de brindar una buena nutrición a nuestras mascotas.

2. La alimentación es diferente por raza - verdadero

Sí, y ello se debe a que las exigencias nutricionales son diferentes para cada tipo de perro, no es lo mismo un Beagle, un Chihuahua o un Gran Danés. Es en ese sentido, que la alimentación suele cambiar dependiendo del peso, actividad y tipo de raza.

Muchas familias suelen alimentar a sus mascotas caninas con el mismo alimento que ellos consumen, pero no saben en realidad el daño que le están generando. (Foto: Referencial / Pixabay)

3. Mi perro puede comer cualquier tipo de alimento - falso

Muchas familias suelen alimentar a sus mascotas caninas con el mismo alimento que ellos consumen, pero no saben en realidad el daño que le están generando. Los contenidos altos en sales, azúcares, cítricos, paltas o menestras condimentadas pueden llevar a producir fastidios estomacales que provoquen diarreas, vómitos y/o decaimiento. Y, como consecuencia, asistir a la revisión por parte de un médico veterinario.

4. No hacer cambios bruscos en la alimentación – verdadero

Es importante no hacer cambios bruscos en la alimentación de sus mascotas porque puede generar serios problemas en su salud. “Siempre ceñirse a las recomendaciones que da un médico veterinario, no cambiar la alimentación de manera intempestiva, si se quiere hacer un cambio es mejor preguntar, dar las cantidades recomendadas y las veces que se requiere y que este trabajo sea compartido con toda la familia ya que no es bueno cuando alguien no cumple las reglas”, comenta el director de la carrera de Medicina Veterinaria de la UPC.

Es importante no hacer cambios bruscos en la alimentación de sus mascotas porque puede generar serios problemas en su salud. (Foto: Pixabay)

