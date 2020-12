Aunque ser millonario depende en gran medida de las capacidades que tiene cada uno para administrar el dinero, el mes en el que nacimos puede influir ciertamente. De hecho, algunos signos del zodiaco tienen más probabilidades de ser exitosos en el mundo financiero que otros. ¿La razón? Son más astutos, estratégicos y brillantes en los negocios. Aquí te contamos cuáles son.

Leo

Son líderes por naturaleza y siempre quieren ser los números uno. No importa cuánto trabajo o esfuerzo les cueste, siempre alcanzan sus objetivos. Al parecer los astros los acompañan en sus emprendimientos, pues cada negocio que inician termina generando grandes riquezas. Además, no han nacido para ser trabajadores, sino jefes.

Tauro

Presentan un don impresionante para administrar las finanzas, siendo esto un gran beneficio para acumular exorbitantes cifras de dinero. En cuanto al ámbito laboral, los tauro son personas nobles e inteligentes, dispuestas a ayudar a quien lo necesita. Gracias a ello se ganan la confianza de sus compañeros y superiores, lo que les permite ascender rápidamente.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo le temen a la inestabilidad en su hogar, por lo que siempre buscan proteger su futuro financiero y el de su familia. Por eso, son capaces de ahorrar durante años e invertirlos astutamente en el momento apropiado. A su vez, siempre tienen un plan bajo la manga si se quedan sin fondos.

Piscis

Se dice que nacieron con el éxito bajo el brazo. A donde quiere que vayan, su personalidad decidida y valiente sorprende a los demás. Nunca se rinden por lo que quieren y, si las cosas no salen como lo planeado, usan su poder de convencimiento para salir de aprietos. Esa picardía los convierte en un signo predestinado a triunfar en los negocios.

Capricornio

Aunque no son tacaños ni tampoco ahorrativos, el dinero jamás les falta porque lo tienen de sobra. Los capricornios no son ambiciosos como los demás, y esa misma neutralidad los ayuda para no gastar más de lo necesario. Con el tiempo, se dan cuenta de que han ganado lo suficiente para disfrutar de una vida plena y feliz. Sin embargo, eso no los detiene para seguir trabajando.