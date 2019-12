Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Dejas un 2019 lleno de problemas, confrontaciones, separaciones. El 2020 es un año donde dejas las envidias y maldades.

En el lado laboral, hay que tener confianza. En febrero, tu estabilidad corre peligro en el trabajo, tendrás que mirar otros rumbos.

En mayo o junio, visualizo viajes y situaciones favorables en economía y dinero.

Si eres negociante, tendrás una mejora económica hasta octubre, aproximadamente.

En estudios, podrás iniciar una maestría.

Para los solteros y sin compromiso, todo seguirá igual. Dios te está preparando algo bueno.

Recomendaciones: Baño de florecimiento con anís, ortiga y ruda hembra y macho.

Tauro

21 de abril al 20 mayo)

Este 2020 tendrás más carácter, ya no serás la oveja sumisa en este 2020.

En el lado del trabajo: tú aprobarás un examen, ya sea para la empresa, estudios o de repente estás aspirando a una visa. Este 2020 es un año lleno de honor y mérito para todos los tauros.

En la parte económica, tendrás un gasto imprevisto entre mayo o junio, puede ser por robo o una tentación. Cuidado con algunas falsas amistades que pueden hacerte caer en el juego.

En los últimos meses del año, la situación se normaliza.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Este 2019 has terminado totalmente agotada o agotado, tanto en el plano sentimental como profesional. No ha sido justa la situación para los Géminis, has dado más de lo que debías.

Económicamente, empiezas el 2020 de manera muy afortunada. En el lado económico te salen las cartas de oro.

Veo que emprendes un negocio o tendrás un viaje fructífero.

En el lado pasional: cuidado con la cabeza. A veces, puedes ser muy celoso o desconfiado.

El as de oros marca tu 2020. Lo mejor para ti. Dios ha abierto el paraíso para ti. Prepárate.