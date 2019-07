Horóscopo del AMOR, según tu signo: semana del 29 julio al 04 de agosto │VIDEO

(21 abril - 20 mayo)

En el lado familiar, alguien necesita tu apoyo pero no lo merece. Económicamente, tú no estás para apoyar a nadie. Alerta con ese lado. Estás apoyando a alguien que solo está viviéndose de ti.

GÉMINIS

(21 mayo - 20 junio)

Te van a dejar a elegir si te vas fuera o te quedas con tu familia. Esta semana tendrás que decidirte entre una relación que tienes ahorita y una que conociste de un momento a otro. Te veo fastidiado, pero tendrás que tomar una decisión.

CÁNCER

(21 junio - 20 julio)

Te veo sacando los pies del plato. Cuidado. Veo que se te acerca un hombre mayor que tiene un cargo importante, pero que tú no amas. Tendrás una aventura que puede traerte un tipo de problema o habladurías.

LEO

(21 julio - 21 agosto)

Esta semana tendrás una reunión entre compañeros. Te veo también de viaje. Vas a relucir totalmente. Si algo tenías (de enfermedad), esta semana ya no lo tendrás.

VIRGO

(22 agosto - 22 setiembre)

Yo te puedo decir de que claramente tu pasado no puede regresar al presente. Cuidado con un amarre, algo que te han hecho o te quieren hacer.

LIBRA

(23 setiembre - 22 octubre)

Limpieza, salud y bienestar para los del primer decanato. Si eres del segundo decanato, me sale cartas que reflejan odio y resentimiento. Cuidado con un hombre que está contaminando tu vida.

ESCORPIO

(23 octubre - 22 noviembre)

Vas a tener noticias de familiares que no están bien. No es tiempo de mirar atrás. Tú estás lleno de energía. Esta semana renacerás en salud. El amor de tu vida está a tu lado, no ensucies eso.

SAGITARIO

(23 noviembre - 20 diciembre)

Cuidado con algún robo que podría malograrte toda una semana de salud y bienestar. Este dinero era para tu salud, cuidado porque veo un robo alrededor de ti.

CAPRICORNIO

(21 diciembre - 19 enero)

Le estás dando la espalda al fracaso. En el lado amoroso, cuida a tus hijos. Uno de ellos está andando con malas amistades.

ACUARIO

(20 enero - 18 febrero)

La persona con la que estás saliendo tiene pareja. Estás jugando con juego y tu bienestar puede ir a pique. Este fin de semana tendrás una sorpresa.

PISCIS

(19 febrero - 20 marzo)

Hay brujería, alguien quiere atacar a Piscis. Si eres del segundo decanato: quieres tomar un distanciamiento de algo o alguien. Si eres del tercer decanato: veo separación completa.