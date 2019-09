Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Se dificulta el entendimiento con la pareja y los seres queridos. Hoy se producirá un giro hacia el crecimiento monetario. Las cosas irán de maravilla.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Una jornada especial para alcanzar objetivos ligados a negocios, compras y todo lo que tenga que ver con el incremento. Será un buen día.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Necesita limar las asperezas y mejorar las relaciones en lo laboral, verá cómo a partir de eso se abren caminos. Ponga de su parte en todo momento.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

A la felicidad no se la conquista por atajos. No se impaciente si lo que espera no se concreta en los tiempos que desea. Calma.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Un día excelente y de gran actividad en lo laboral. Puede haber gratas sorpresas en esos avances que esperaba con ansias. Se merece que le pasen cosas buenas.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Sería conveniente tener en cuenta potenciales propuestas para superar posibles crisis en el trabajo. Atento con ello.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Si tiene la intención de trabajar en equipo, hágalo con quien esté dispuesto a asumir la mitad de las responsabilidades. No se cargue de trabajo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

La ayuda de alguien le guiará en sus actividades. Mejor comunicación en el trabajo, ayuda de sus superiores y éxito. Suerte.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Se dificultan las relaciones laborales. Habrá predisposición a tener enfrentamientos con socios o colegas. Calma.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

La energía que le acompaña afirma el rumbo de la pareja. Si está solo, evite relaciones con personas de temperamento fuerte.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

En sus ocupaciones, sacará provecho de buenas conexiones, lo que le dará buenas oportunidades para asegurar su futuro. Muy buen momento en su vida.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

Algunos detalles pueden escapar de su control y atrasar su trabajo. Haga lo que haga, no espere que sea perfecto. Adelante.