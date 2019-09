Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Sus relaciones afectivas tenderán a ser problemáticas, así que será mejor que preste atención a su expresión verbal. Alerta.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Su capacidad para ver las cosas como realmente son le resultará de gran ayuda, ya que hoy estará potenciada. Suerte.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Este será un día en el que podría conseguir algunas ganancias por medio de los nuevos métodos de trabajo. Adelante entonces.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Hoy, todo lo que venga de fuera de su entorno habitual será muy beneficioso. Podría haber un reconocimiento a sus esfuerzos.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Quizá sienta soledad en su vida; tal vez esté dedicando demasiado tiempo a su vida profesional y poco a la sentimental.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Sus relaciones sentimentales y familiares también deben ocupar un lugar en su vida, un lugar que no sea el último.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

La fortuna podría llegar a usted, siempre y cuando, domine la ambición y sepa compartir con los demás. Cuide su salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

Será un día con muy buenos aspectos para todas las actividades que tengan que ver con su profesión, en todas sus facetas.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Este será un día en el que debería tratar de concentrar sus fuerzas en los nuevos proyectos que tenga en mente. Adelante.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

Es posible que se encuentre entre dos alternativas, pero deberá decidir qué es lo que más le conviene o se ajuste a sus deseos.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Quizás sienta temor a descubrir algunos aspectos de usted que no le gustan o a ver lo que pasa alrededor. No obstante, no se deje llevar por las inseguridades.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

Es un buen momento para hablar sinceramente con su pareja y ver cuáles son sus expectativas y las suyas. Adelante, buenas cosas vienen en camino.