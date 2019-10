Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Hoy tendrá problemas para expresar sus emociones, precisamente por eso, podría estallar en cualquier momento.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Sus relaciones personales serán tensas hoy, pero sería bueno que aprovechara el momento para meditar al respecto. Adelante.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

En su entorno puede que haya varias personas a quienes les dio confianza, pero quizá hagan algo que lo lastime. Alerta.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Hay un deseo de cambios en su vida, pero que esto no se traduzca en agresividad, ya que podría tener problemas familiares.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Los contratiempos podrían darse en lo laboral. Hay asuntos que requieren de labor en equipo y debe dar su mejor esfuerzo.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Los demás no tienen la culpa de sus nervios, así que no la pague con ellos. Mejor use esa energía en cosas productivas.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Hoy estará pendiente de su trabajo y asuntos materiales, pues querrá conseguir determinadas cosas. Manos a la obra entonces.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

Hoy, si tiene pareja, usted tenderá a comportarse de una manera distante y fría. Deberían comunicarse más, lo necesitan.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Con su pareja, si la tiene, la relación será relajada y satisfactoria. Lo que le traerá un poco de cabeza serán sus emociones confusas.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

Le esperan malentendidos y cambios repentinos de humor. No sabrá explicar con claridad lo que quiere. Debe calmarse.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Se siente demasiado dependiente de las personas que le rodean: busque un momento en este día para meditar al respecto. Suerte.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

No se entenderá bien hoy con algún miembro de su familia. En el trabajo aparecerán trabas de último minuto y debe estar preparado.