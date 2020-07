Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Cuidado con la salud. Resentimiento por alguien que se fue o ya no está. Si tienes decidido cortar con algo que no vale la pena, excelente, tienes por qué tardar más.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Te sientes feliz porque hay mucha gente que te quiere. Si estás enfermo, veo sanación. La mano de Cristo está sobre ti. Esta semana vas a reír y agradecerle a Dios.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Estás batallando contra muchos enemigos. Si estás soltero, no te olvides que más vale solo que mal acompañado. No te desesperes por tener pareja.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Ahora estás en una disputa con una persona que estás conociendo recién. Puedes cometer nuevamente otro error. En 10 días se vienen grandes cambios para ti.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Recuerda que no dependes de nadie, naciste solo, no acompañado. Has terminado una relación, pero te resistes a la distancia. No te aferres al lado sentimental.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Buenas semana para ti. La suerte en todos los planes. ¿Te estás enamorando? Buenas cartas en lo sentimental. No cometas la indiscreción de contarle tu vida a la gente.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Estás pidiendo un milagro. Es una semana bastante peligrosa, de desencuentros, disputas. Hay gente cizañosa a tu alrededor. Cuidado con la salud, si eres de los últimos días de Libra.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

La intuición será tu forma de defenderte de tus enemigos. En el lado sentimental, perdiste a alguien por tu inmadurez.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Si eres de los últimos días de Sagitario, estás malogrando todo lo que está a tu alrededor por tu forma de ser. Si algún enfermo en casa, se va a recuperar.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

Si estás entrando a una nueva relación, esa persona te traerá paz. Ten paciencia con tu familia. Ponte a pensar en tus seres queridos. En el amor, mantente calmado.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Una visita inesperada, una reconciliación a la vista. Una semana de mucha paz. En el plano laboral, se te viene una propuesta interesante, pero puedes perderla por tus emociones.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

Deja de pelear, puedes malograr tu relación. Límpiate con la energía de Dios. En el lado profesional, de qué te vale tener éxito si puedes acabar solo o sola.