ARIES

(21 marzo - 20 abril)

Te sale el as de oros. Eso indicaría evolución, matrimonio, embarazo. Esta runa indica que si tenías dolores en la cabeza y el cuerpo, desaparecerán.

TAURO

(21 abril - 20 mayo)

Una persona mayor te apoyará. Dios bajará del cielo y te mandará por intermedio de mucha gente, mucha ayuda. Te irá bien.

GÉMINIS

(21 mayo - 20 junio

Una relación después de mucho tiempo se rompe. Pareciera que los sentimientos de tu pareja han cambiado. No reacciones mal, hay violencia en tu cabeza.

CÁNCER

(21 junio - 20 julio)

Muchos nativos te este signo se están casando. Otros que se estaban alejando de su pareja por una amante, recuperas tu familia. Amistades o familiares te ayudarán a surgir esta semana.

LEO

(21 julio - 21 agosto)

Vas a tener la victoria con gente que por allí te estaba molestando. Aléjate de esas personas que no valen la pena.

VIRGO

(22 agosto - 22 setiembre)

Bonanza, buena suerte, buenos sentimientos. Has aceptado una separación entre tu pareja y tú, has evolucionado y ahora miras a otro lado.

LIBRA

(23 setiembre - 22 octubre)

Un as de oros negro. Todos los nativo de Libre tienen que cuidarse de accidentes, asaltos. Cuida tu vida esta semana.

ESCORPIO

(23 octubre - 22 noviembre)

Veo una mujer embarazada o has embarazado a alguien. Otra opción es que la familia se reunirá y formarán una empresa. La familia se incrementa.

SAGITARIO

(23 noviembre - 20 diciembre)

Tus hijos vas a enderezarse. Veo una conciliación. Es la semana para recuperar tu hogar, trata en lo posible de no gritar porque lo haces demasiado.

CAPRICORNIO

(21 diciembre - 19 enero)

De aquí a tres días tienes la llamada de un ex que no me gusta. Hay sentimientos, pero no me agrada. Hay señales de que aparece esa persona en tu vida.

ACUARIO

(20 enero - 18 febrero)

Si estás pasando por algunos apremios, no va a salir nada malo. Vas por buen camino. El miércoles tienes una visita inesperada que te agradará.

PISCIS

(19 febrero - 20 marzo)

Veo que hay cuatro personas que se van a acercar a ti por cariño. Dentro del trabajo te estás haciendo querer. Una semana donde Dios te demuestra tu cariño por intermedio de mucha gente.