ARIES

(21 marzo - 20 abril)

Esa persona está pensando en ti. Sí le gustas. Ve despacio, puede surgir una relación amorosa. Si eres del tercer decanato, estás enlazado en una relación que no funciona.

TAURO

(21 abril - 20 mayo)

Si preguntas si esa persona te conviene, la respuesta en NO, no te conviene. Esa persona te va a hacer sufrir mucho. Si eres del tercer decanato, veo un triángulo amoroso, creo que sí lo sabes.

GÉMINIS

(21 mayo - 20 junio

El primer decanato está pasando una separación o un problema en cuestión de amistades. Cuidado porque también veo brujería o carga negativa. Si no ay comprensión en una relación no va a funcionar, y veo que Géminis no comprende. Te falta fe en Dios.

CÁNCER

(21 junio - 20 julio)

Sigues amarrado a una relación del pasado. ¿Por qué sigues amarrado a alguien que no sirve? Si eres del segundo decanato, estás mejor solo. Si eres del tercer decanato: una relación que empezó bonita llega a su fin.

LEO

(21 julio - 21 agosto)

Vas a tener una buena noticia y hay algo que va a evolucionar tu camino. Vas a tener un tipo de mudanza o cambio de trabajo ayudará a que tu familia se estabilice. Tienes que hacer una limpieza de casa

VIRGO

(22 agosto - 22 setiembre)

Hay alguien que quiere regresar, pero lo hará para hacerte maldades. Te estoy avisando, dile no a esa relación.

LIBRA

(23 setiembre - 22 octubre)

Serás mamá y engendrarás a un hermoso bebé que está predestinado a hacer algo grande. Ten cuidado con tus amistades porque no son sinceras.

ESCORPIO

(23 octubre - 22 noviembre)

Una etapa de tu vida que se cierra completamente. La familia no se separará, pero veo que te irás a otro lado. En estos siete días habrá cambios provocados por la mano de Dios. A veces hay que dejar a gente que no vale la pena.

SAGITARIO

(23 noviembre - 20 diciembre)

Alguien está haciendo algo en contra tuya, tienes enemigos bastante fuertes. Trata de limpiarte. Vas a mejorar entre jueves y viernes, te sentirás mejor.

CAPRICORNIO

(21 diciembre - 19 enero)

Una semana buena, sin problemas. Los del tercer decanato, necesitan un médico. Hay problemas bastantes fuertes que si los dejas avanzar puedes caer en cama por buen tiempo.

ACUARIO

(20 enero - 18 febrero)

Para los que están sacando a su familia adelante, vas por buen camino. Te veo una buena jornada en el campo familiar. Vas a salir de donde estás y es para bien.

PISCIS

(19 febrero - 20 marzo)

Estás en un proceso de confusión mental y no sabes si hablar con esa persona o dejarla partir. Estás mal aconsejada por gente cizañosa. Cuidado con las brujas o brujos que pueden estar robándote tu suerte.