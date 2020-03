Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Te sale la carta de los amantes y el agotamiento. Si eres del primer decanato, estás bien; pero si eres del segundo y tercer decanato, el amor se acaba y vienen lágrimas,

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Harás un viaje y te reencontrarás con alguien de tu pasado. Ten cuidado con esa persona, solo te hará sufrir, puede ser un psicópata.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Usa tu tercer ojo. Estás a un paso de casarte, formar un hogar o una convivencia. Date otra oportunidad.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Si estás pasando por una crisis, confía en Dios. El Señor te tocará el corazón esta semana.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Recibirás un mensaje esta semana, alguien te escribirá y te propondrá algo. No olvides que nadie puede enamorarse tan rápido. Más vale estar solo que mal acompañado.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Profesional y económicamente estás creciendo. En la parte sentimental, estás estancado, no quieres salir de esta etapa.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Hay una persona que está contigo solo por dinero, no te quiere. Es una persona mayor, o de repente tú eres la persona mayor, pero no olvides que solo te busca por interés.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

Sorpresa y plenitud. Tu pareja y tú por fin vivirán una etapa tranquila. No te metas en tonterías y olvídate del rencor.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Si estás peleada o separada, esa persona aún no se quiere comunicar contigo. Muchos Sagitario del tercer decanato se están casando en esta semana.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

Veo matrimonio. Estás dejando una etapa donde dejas muchos pleitos. Por fin estás madurando.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Te estás metiendo con alguien que no es bueno. Vas a terminar muy mal esta semana, estresado o con mala suerte.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

No sé para qué tienes una pareja si no lo soportas. Veo uniones de pareja solo por imagen y no por amor.

