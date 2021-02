ARIES

Las excelentes sugerencias de alguien cercano le darán nociones para progresar en lo laboral. Escuche siempre a su ser amado. Suerte.

TAURO

Sentirá deseos de avanzar en lo posible en lo laboral por más obstáculos que pudieran aparecer. Enhorabuena. No descuide su salud.

GEMINIS

Trate de meditar bien sus decisiones. Se le ocurrirán toda clase de cosas pero recuerde que quien mucho abarca poco aprieta.

CANCER

El día no estará completo si no se hace tiempo para estar al lado de la persona que ama. Laboralmente use sus energías sabiamente.

LEO

Preste atención al significado de ciertos comentarios venidos de personas cercanas a su trabajo. Recuerde respetar los protocolos.

VIRGO

Si se puede dar el gusto quédese un rato más en la cama. Necesita descansar y recuperar muchas energías lo más pronto posible.

LIBRA

Ordene su agenda de actividades de manera que no quede ningún asunto importante pendiente de solución. Haga algún ejercicio.

ESCORPIO

Hoy las horas parecerán pasar muy lentamente. Lo mejor es hacer oídos sordos a los apuros de otros o podría cometer errores.

SAGITARIO

Nada podrá alterar su buen humor, a menos que se deje llevar por algunos comentarios malos de alguien que no lo estima. Cuidado.

CAPRICORNIO

Su curiosidad parecerá no tener control, pero cometerá una infidencia que lo llevará a una disputa innecesaria con alguien. Cuidado.

ACUARIO

Su pareja estará con algo de mal humor, pero solo usted puede hacerla sonreir. Algún gesto visible de amor de su parte no estará de más.

PISCIS

Si trata de complacer a todas las personas para ser aceptado, fracasará en el intento. Mejor demuestre su capacidad profesional.