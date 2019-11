Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Hoy podrá ser un magnífico día en el ámbito familiar, podría pasar momentos llenos de alegría al lado de los suyos. Enhorabuena.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Buen momento para las relaciones sentimentales hoy, aunque no tanto en lo familiar. Se presentarán problemas con parientes.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Sentirá hoy mucha satisfacción personal. En el ámbito familiar, quizá consiga algo por lo que andaba luchando. Bien por ello.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Es posible que hoy sienta algunos temores en el ámbito de su economía, pero serán miedos injustificados. Lo notará muy pronto.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Trate de equilibrar la vida familiar y social con la íntima y se sentirá mejor. Además, de esta manera logrará mejores resultados.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Hoy debería aprovechar parte de la mañana para salir a hacer un poco de ejercicio físico. Su cuerpo y mente se lo agradecerán.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Hoy tenga mucho cuidado con la manera de decir las cosas, porque las formas importan tanto como el contenido. Recuérdelo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

Quizá piense que está dando demasiado o que los demás le exigen mucho sin contar con su opinión. Recapacite.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Seguirá siendo un día difícil para sus relaciones, pero se sentirá con algo más de fuerzas. Busque el contacto con la naturaleza.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

En lo familiar, cuidado con las personas a las que no conoce demasiado. No deposite su confianza en alguien que no se lo merece.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

En lo sentimental, es posible que un nuevo amor entre en su vida o que la relación que mantiene se consolide. Enhorabuena por ello.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

Si tiene pareja, disfrute de lo que quiera en su compañía. Además, sería perfecto que hagan cosas que nunca han hecho antes.