Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Día especial para poner en marcha sus proyectos. No dude en desplegar toda la energía que sea necesaria para lograrlo. Adelante.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Una actitud prudente será su mejor aliada. Es mejor tomarse un tiempo antes que caer en provocaciones. Los beneficios serán muchos.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Evite mostrarse belicoso. No solo los que lo rodean sino usted mismo se sentirá mejor. Intente una importante reconciliación. Suerte.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Jornada de profundos replanteos. Se formulará preguntas y hallará respuestas. De esa forma tomará también mejores decisiones.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Ignore el qué dirán y haga lo que considere justo en compañía de quienes usted valora y todo mejorará notablemente. Suerte.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Si deja de lado ciertos principios podrá ir ordenando su vida en forma lenta pero profunda. Manos a la obra. No se arrepentirá.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Deja de lado la inercia y no actúe en forma rutinaria. Al terminar la jornada puede percibir una renovación altamente positiva.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

Si se empeña en quejarse y en evadir responsabilidades no hará sino complicar las cosas. Asuma una actitud adulta.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Sepa mantenerse al margen de aquellas cuestiones que no lo involucran en forma directa y que podrían perjudicarlo en el trabajo.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

No vaya por ahí gritando cosas hirientes que nadie le ha pedido que diga. Podría poner en serio peligro importantes relaciones.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Momento ideal para tomar importantes decisiones que venía relegando desde hacía tiempo. No ignore los consejos que le darán.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

No pretenda estar en muchos sitios al mismo tiempo, pues no permanecerá lo suficiente en ninguno. No se disperse y concéntrese.