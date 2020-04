POR AMATISTA: 996288415

Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Comenzará la jornada con un gran entusiasmo. Si no se deja ganar por la impaciencia conseguirá lo que se propone. Adelante.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Aproveche la jornada para realizar con eficiencia ciertas tareas hogareñas que viene postergando. En el amor escuche a la pareja.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

No es un buen día para discutir. Literalmente todo le costará mucho trabajo. Trate de no perder la calma, porque no ganará nada.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Sólo conseguirá disfrutar de este día si dispone del ánimo necesario para descansar y alimentarse correctamente. Adelante.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Una oleada de optimismo inundará su ánimo y establecerá una comunicación enriquecedora con personas cercanas. Suerte.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Recibirá estimulantes noticias en torno a su familia. Aproveche al máximo los momentos al lado de la persona amada. Suerte.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Algunos temores guardados saldrán a relucir a cada paso en su hogar. Será mejor hacer una actividad que los ayude a unirse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

La tentación en el hogar a desistir de todo esfuerzo será grande. Sin descuidar sus obligaciones, hágase un tiempo para el relax.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Tendrá un desempeño brillante al tratar de animar a sus seres queridos, pero no deberá por ello degastar todas sus energías. Alerta.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

Su jornada se tornará muy desgastante si no logra tomar con total calma los inconvenientes que vayan surgiendo. Cuide su salud.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Preste más atención al clima que se genera en su familia. No descuide los detalles que parecen insignificantes. Alerta.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

No deje pasar este día sin revisar cada cosa que pudiera ocurrir en el hogar. Sólo así logrará luego disfrutar de una película o una lectura.

