Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Sus pensamientos han de cambiar, pues las circunstancias que le rodean le obligarán a ello tarde o temprano. Prepárese.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Será un día de reencuentros con personas a las que estima. Su economía puede salir bien parada si sabe administrarla. Hágalo.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Alguna persona cercana a usted se sentirá algo pesimista. En lo laboral debe cumplir con sus obligaciones sí o sí.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Hoy la comunicación no le traerá más que problemas, no importa lo mucho que se esfuerce, no será fluida. Trata de calmarse.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Durante todo este día, tendrás un entusiasmo capaz de superar todo. Si su pareja es quien necesita su ayuda, no la defraudará.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Sus objetivos han cambiado y es tiempo que lo acepte. Ya no le interesarán las mismas cosas, ahora buscará otras más importantes.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Empieza la jornada de una manera un tanto indecisa, ya que está en un periodo de cambios y de renovación. No pierda la paciencia.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

El terreno laboral le dará algunas alegrías, incluso podría cambiar de puesto de trabajo. Comparta todo lo bueno con la pareja.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Su visión de las cosas hoy puede conducirle a cometer errores, es decir, no debe confiarse tanto. Trate de cuidar su salud ya mismo.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

El ambiente de trabajo hoy estará cargado de malas energías. En el amor es momento de disfrutar de ese sentimiento con la pareja.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Sus relaciones con los demás serán estupendas, pero en el plano personal existen algunos problemas que superar. Duerma bien.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

El día de hoy tendrá una entrada de dinero que le alegrará el día. Le conviene relajarse por la noche y si es con la pareja mejor.