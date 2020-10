Por Amatista

Aries

Llegan oportunidades en el trabajo y posibles propuestas ventajosas, así como buenas noticias. Duerma más horas.

Tauro

Valores como la responsabilidad, la honradez y el sentido común serán cualidades que debería utilizar en sus relaciones.

Géminis

Evite las discusiones hoy. Se abrirá ante usted nuevas posibilidades laborales, pero todo dependerá de su buena comunicación.

Cáncer

Las palabras clave de este día serán: firmeza y entusiasmo, especialmente en lo profesional. Su salud será excelente. Suerte.

Leo

Hoy podría ser un día de tensión en cualquier lugar por donde se movilice, con riesgo de estrés y que le cause problemas de salud.

Virgo

Hoy las relaciones de pareja serán ahora más estables y agradables. En fin, recibirá muy buenas noticias de personas a las que estima.

Libra

No se complique en relaciones en las que no se sienta bien solo por no decir la verdad. En el trabajo, será el momento de laborar en equipo.

Escorpio

Aparecerán personas que no sean de fiar, así que tendrá que utilizar su instinto natural para descubrirlas. No discuta.

Sagitario

Podría ser un día difícil, quizá se sienta agotado; las cosas no sucederán como esperaba, y esto le causará estrés. Calma.

Capricornio

Hoy actúe según sus convicciones, porque puede haber alrededor críticas, mentiras o alguna enemistad en lo profesional.

Acuario

Si no quiere tener problemas, deberá controlar su ira y temperamento. Reflexione y razone antes de hablar. Así todo se manejará mejor.

Piscis

El éxito profesional no avanza como lo desea. Es el momento de cuidar de su salud, pues la presión en el trabajo puede dañarla.