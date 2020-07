Sueños: ¿Has soñado que estás embarazada?

Soñar que estás embarazada es un sueño muy común entre las mujeres cuando, en realidad, no lo están. Tener este sueño hace que te despiertas algo angustiada y confundida, sin saber exactamente qué quiere decir esto. Para conocer que significa soñar que estás embarazada hay que dar paso a la interpretación de los sueños.

Cuando dormimos, quienes entran en nuestros sueños son nuestras preocupaciones diarias y nuestros anhelos más personales. Aunque hay algunos aspectos universales en el significado de cada sueño, hay que tener en cuenta que su interpretación depende mucho de cada persona, de cada contexto y del momento vital en el que nos encontremos.

Qué significa soñar con estar embarazada (Foto: Pixabay)

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE ESTOY EMBARAZADA?

1. DESEO DE SER MADRE:

Soñar que estás embarazada sin estarlo puede ser un reflejo del deseo que tienes de ser madre muy pronto. Soñar estar embarazada es muy frecuente, sobre todo, en mujeres que están planeando ser madres o que ya llevan algún tiempo intentando quedar embarazadas y que por el motivo que sean aún no han podido conseguirlo.

Según Sigmund Freud y su teoría del significado de los sueños, en este caso, tu inconsciente está mostrando uno de tus mayores deseos del momento y la esperanza cumplida de que por fin te den la noticia de que pronto vivirás la bonita experiencia de ser mamá y tener un bebé. Por lo tanto, en este caso, podemos decir que soñar con el embarazo propio no es más que la evidencia de un gran deseo que alberga tu interior.

2. CAMBIOS EN TU VIDA:

El embarazo y el hecho de convertirse en madre supone un gran cambio en la vida de la mujer, y en otras ocasiones soñar que estás embarazada sin estarlo realmente tiene que ver con eso: con el deseo de llevar a cabo ciertos cambios en uno o varios ámbitos de tu vida.

Soñar que estás embarazada sin estarlo puede indicar que sientas que ha llegado el momento de hacer algo diferente a lo que has hecho hasta ahora o que desees hacer algo que quedó pendiente en tu pasado y que no hiciste porque en ese momento no te pareció adecuado.

Podríamos decir que, en este caso, tu inconsciente te está dando un empujón para provocar un cambio en tu vida, darte la oportunidad a ti misma de hacer cosas nuevas, romper con la monotonía y volver a recuperar la ilusión ante nuevos retos o experiencias.

Qué significa soñar con estar embarazada (Foto: Pixabay)

3. ETAPA DE MADUREZ Y CRECIMIENTO PERSONAL:

Este sueño puede estar relacionado con tu madurez y crecimiento personal. Tener un hijo implica muchas responsabilidades nuevas que asumir y es posible que, en cierta forma, tus sueños reflejen tu preocupación por hacerte adulta y entrar en nueva etapa en la que tengas que empezar a preocuparte por muchas más cosas.

Es posible que te esté costando aceptar el fin de una etapa de tu vida libre de preocupaciones y la entrada en una nueva etapa en la que tu madurez ya no puede ser una opción, sino una realidad que debes empezar a aceptar y asumir de la mejor forma posible. Quizás ha llegado el momento oportuno para que te replantees tus objetivos de vida y hagas los cambios que sean necesarios para poder lograr tus metas y hacer realidad tus sueños en un futuro próximo.

4. SOÑAR QUE ESTÁS EMBARAZADA DE UN NIÑO O UNA NIÑA:

Muchas mujeres aseguran soñar con el sexo de su bebé, es decir, que en su sueño consiguen ver si es niña o niño. Pues bien, esto puede estar relacionado con el fuerte deseo de ser madre y de conocer lo antes posible el sexo de su bebé. Sin embargo, al contrario de lo que mucha gente piensa, no tiene por qué tratarse de un sueño premonitorio. Más bien se trata solo del deseo de una mujer de ser madre de un niño o de una niña en concreto.

Qué significa soñar con estar embarazada (Foto: Pixabay)

5. SOÑAR CON UN EMBARAZO DE GEMELOS:

El significado de los sueños con gemelos suele interpretarse con un sentimiento de angustia debido a las complicaciones que pueden surgir durante el parto o después de dar a luz. Pero no siempre tiene por qué estar relacionado con el embarazo, también puede ser el reflejo de las preocupaciones generadas por las dificultades o problemas que puedan conllevar futuros proyectos

VIDEO RECOMENDADO

Juliana Oxenford, Korina Rivadeneira y Yidda Eslava anuncian sus embarazos en cuarentena