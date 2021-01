De seguro alguna vez ha soñado que se mira directamente al espejo y nota que su dentadura está más floja de lo normal. Inmediatamente, sus dientes empiezan a caerse y no puede hacer nada para detener semejante escena de horror. ¿Le resulta familiar? Según un estudio de la American Psychological Association, el 39% de las personas en el mundo ha experimentado este sueño.

La escena es tan real que resulta aterradora; sin embargo, luego de despertar se siente un gran alivio al saber que nada de esto ha sido real. Aún así, las imágenes resultan difíciles de olvidar durante el resto del día. Aunque no lo crea, soñar con que se caen los dientes esconde un significado oculto que necesita conocer.

La mayoría de veces soñar con esto significa que uno carga consigo una gran sensación de inseguridad, ya sea por problemas amorosos, familiares o laborales. Así pues, los dientes reflejan cada una de las decisiones que se deben tomar para afrontar los problemas y la caída señala el miedo de no ser capaz de elegir la opción correcta.

Otra interpretación de este sueño puede entenderse como el miedo a envejecer. Como se sabe, los dientes son las partes más visibles del cuerpo humano y todos queremos que se mantengan blancos, saludables y estéticamente perfectos. Por ello, ver que se caen en nuestros sueños puede significar al temor de hacerse mayor y perder esa juventud que tanta felicidad le ha dado.

Por último y no menos alentador, soñar específicamente que se caen los dientes de abajo puede presagiar que una persona querida sufrirá algún daño a futuro, ya sea de manera sentimental o física. No obstante, esto no es determinante y se aconseja mantener una actitud positiva ante todo.