Una joven de 19 años fue asesinada a golpes en la localidad Olavarría, ubicada en Buenos Aires, Argentina. La víctima falleció en las mismas circunstancias que su madre. Ambas fueron víctimas de violencia de género por parte de sus parejas.

Valentina, nombre de la joven víctima, fue asesinada en su casa por su pareja Alejandro Diego Ezequiel Pais, de 29 años. Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía sobre el feminicidio.

Cuando la Policía llegó al predio, la joven de 19 años todavía se encontraba con vida, por lo que la trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Héctor Cura. No obstante, falleció a los pocos minutos de su entrada debido a los fuertes golpes recibidos en el tórax y en la cabeza.

Al ser interrogado por las autoridades, Ezequiel señaló que un grupo de 5 personas había entrado en la vivienda y que Valentina se interpuso en una balacera que lo tenía a él como blanco. No obstante, su coartada no funcionó, puesto a que el cuerpo de Valentina no presentaba heridas de bala. A su vez, su versión no coincidía con las versiones de vecinos.

La madre también fue victima de violencia

En el año 2008, Valeria Cazola, la madre de Valentina, fue asesinada, por su novio, Jorge Villanueva, de cinco puñaladas. En ese momento, Valentina tenía 10 años y luego fue criada por sus familiares.

Por su parte, Alejandro Ezequiel se encuentra imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por ensañamiento.