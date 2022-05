Xolo Maridueña, actor que da vida a Miguel Díaz en la serie “Cobra Kai”, comenzó a filmar la próxima película de Blue Beetle y fue visto disfrazado de su nuevo personaje en Atlanta, Georgia.

La celebridad de 20 años asumirá el papel de Jaime Reyes (Blue Beetle) en la próxima película de DC Comics y el medio Just Jared difundió distintas fotos del actor como un superhéroe.

El responsable de dirigir el filme es Ángel Manuel Soto y la historia se centrará en la versión 2006 del personaje.

Hace solo un par de meses, Xolo Maridueña comentó que aún no se había probado el traje de Blue Beetle. “Todo lo que puedo pensar es en lo emocionante que será”, dijo el actor para Teen Vogue.

“(El filme) tocará muchas cosas que no se han tocado antes en las películas de superhéroes… Todavía no he tenido la oportunidad de ponerme el traje ni nada por el estilo. Una vez que suceda, se sentirá real”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix anuncia la “Casa de papel” versión Corea

Una nueva y atrevida visión del mayor atraco de la historia.