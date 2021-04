La vacuna NDV-HXP-S —que está entrando a fase de ensayos clínicos (pruebas en seres humanos) en Brasil, México, Tailandia y Vietnam— promete crear anticuerpos más potentes de los que crean las que actualmente están siendo usadas contra la COVID-19. Además, podría ser mucho más fácil de producir, pues no requeriría de sofisticados equipos. De acuerdo con el diario The New York Times esta vacuna se puede fabricar en masa en huevos de gallinas, un proceso similar al que se usa con las vacunas contra la influenza.

“La NDV-HXP-S demuestra ser segura y eficaz, los fabricantes de la vacuna para la influenza podrían producir mucho más de mil millones de dosis al año. Los países de ingresos bajos y medios que en la actualidad tienen dificultades para obtener las vacunas de países más ricos podrían fabricar la NDV-HXP-S por sí mismos o adquirirla a un bajo costo de sus vecinos”, señala The New York Times.

Esperanzas

La primera fase de los ensayos clínicos concluirá en julio. No obstante, los experimentos con animales vacunados han generado esperanzas en torno a las posibilidades de la vacuna. El Centro PATH para la Innovación y el Acceso a las Vacunas, el cual ha coordinado el desarrollo de la NDV-HXP-S, programó la producción de miles de dosis en una fábrica vietnamita que suele producir vacunas para la influenza en huevos de gallina.

En octubre, la fábrica envió las vacunas al Hospital Monte Sinaí de Nueva York para que fueran probadas. Los investigadores, según The New York Times, encontraron que la NDV-HXP-S otorgaba una sólida protección en ratones y hámsteres.

“Afirmo con todas las letras que pudo proteger a todos los hámsteres y ratones del mundo en contra del SARS-CoV-2. Pero aún no se sabe qué les hace a los humanos”, declaró Peter Palese, el líder de la investigación.

