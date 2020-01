Danna Paola vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras perder la paciencia con la prensa, quienes la abordaron en el Aeropuerto de México y le impidieron transitar a su puerta de embarque, a donde se dirigía con prisa.

Al principio, Danna no tuvo problema para dirigirse amablemente a los medios, quienes le preguntaron por la polémica generada en torno a su fuerte llamada de atención a un participante del reality musical ‘La Academia’, donde es parte del jurado.

“Soy una mujer súper auténtica, ustedes me conocen de toda la vida. No tengo nada que decir, al contrario me reí muchísimo con los memes y todo... Gracias por siempre apoyarme, yo creo que debemos ser más mujeres alzando la voz y más bien no me conocían enojada”, expresó.

Sin embargo, no contentos con ello, la ola de periodistas continuó abordándola a tal punto que quedó atrapada entre una pared y un tacho de basura. Este hecho, hizo que la protagonista de ‘Élite’ alzara la voz y exigiera respeto hacía su persona.

“¡Oigan! me dejan pasar. Luego por qué dicen que uno es grosero. Ve cómo se ponen ustedes”, exclamó.