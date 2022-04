Juan David Cuéllar, el taxista que recogió a Debanhi Escobar, dio su testimonio sobre lo que ocurrió la madrugada 9 de abril, el último día que se le vio con vida.

Cuéllar narró que a las 4 de la mañana las amigas de Debanhi le enviaron un mensaje para que las recogiera. Explica que solo subió Debanhi y sus amigas se fueron en otro taxi con otras personas.

“Ella me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, pero no especificó a dónde y comenzó a llorar”, dijo el taxista a Info7.

Señaló que Debanhi no le quiso pasar la dirección de su casa y que sus amigas se la proporcionaron. Entonces Debanhi le dice que desea bajar del auto y le pide que la deja al lado de la fiesta donde la recogió.

“Insisto en que la llevo a su casa, avanzo poco antes de la carretera Laredo, me pide que me detenga. Me detengo pensando que iba a vomitar, no se me ocurrió que fuera a bajar, tomo las fotografías y le aviso a sus amigas que se bajó”, recordó y agregó que se quedó tres minutos esperando a que regrese, pero no lo hizo.

“Ella nunca volteó y seguí”.

Esta es la imagen que compartió el taxista Juan David Cuéllar para dejar constancia de que la joven se había bajado de su unidad (Foto: Debanhi Escobar / Instagram)

El audio de Debanhi

Mario Escobar, padre de Debanhi, denunció a la prensa que vio un video donde se aprecia que muestra al taxista tocando contra su voluntad a la joven, pero Juan David niega que eso haya ocurrido.

“En ningún momento, siempre traté de ayudarla. No estaba (Debanhi) en sus cincos sentidos, eso sí lo puedo decir, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”, dijo.

Además, reveló que grabó un audio de Debanhi.

Comentó que su celular lo tiene la fiscalía desde que se iniciaron las investigaciones, pero que se reenvió el audio y algunas conversaciones.

“Mis papás merecen la verdad, la verdad -¿cuál verdad?, pregunta el taxista- mis papás merecen la verdad”, se escucha en el audio.

El taxista, además, presentó algunas conversaciones de WhatsApp donde se ve el momento en que lo llamaron para que las recoja, cuando las amigas le revelan que tomaron vodka y sus intentos de contactar a la mamá de Debanhi a las 5 de la mañana luego que la dejó en la carretera.

Luego mostró otros audios que le envió a sus amigas:

Se bajó, no quiso que la llevara, me empezó a manotear y mejor le dije que se bajara, te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva.

Se bajó y no quiere irse, no más te aviso para que sepas.

Su papá y su mamá pensará que yo la emborraché y más porque no traía la aplicación.

Yo no la puedo subir a la fuerza porque me pueden acusar de que la estoy secuestrando, y ya ves cómo está el tema ese y me fui de ahí.

Yo pienso y opino que vengan por ella porque venía con ustedes y la verdad anda muy mal.

Me quisieron aventar la “paleta a mí” (la responsabilidad).

“Yo siempre quise ayudarla, en ese momento es algo inusual, no piensas que va a pasar lo que está pasando, te nublas, no sabes qué hacer, busqué una patrulla y no vi nada. Fui a casa, le comenté a mi esposa y me quedé con el pensamiento de qué hago y regresé (10 minutos después) y ya no estaba”, explicó Juan David Cuéllar.

Finalizó asegurando que nunca tocó a Debanhi. “No la toqué, ni siquiera para tranquilizarla”.

VIDEO RECOMENDADO

El nombre de Debanhi Susana Escobar Bazaldua ha resonado las dos últimas semanas en México y Latinoamérica. La razón: su repentina desaparición en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades. El hallazgo de un cuerpo cerca al lugar donde se le vio por última vez con la misma vestimenta de la joven parecer cerrar de forma trágica este caso. ¿Quién es Debanhi y qué es lo que habría pasado con ella? Te lo contamos en este video.