Desde "Esperanza" hasta "Doña Bárbara": Las escenas más memorables de Edith González│VIDEOS

Edith González murió a los 54 años tras una larga lucha para vencer el cáncer. Su trayectoria artística comenzó a los 12 años

Es recordada por su participación en novelas como Los ricos también lloran (1979), Soledad (1980), Bianca Vidal (1982), Rosa salvaje (1987), En carne propia (1990), Corazón salvaje (1993), La sombra del otro (1996) y Nunca te olvidaré (1999) y Doña Bárbara, donde compartió protagónico con el peruano Christian Meier.

Los ricos también lloran (1979)

Edith González, con tan solo 15 años, participó en la novela mexicana Los ricos también lloran, producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1979 y protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra.

En la siguiente escena la vemos en un diálogo con Verónica Castro (Mariana Villarreal), su madre adoptiva en la ficción, en la que ambas está preocupadas por 'Beto', su hijo biológico.

Corazón Salvaje (1993)

Donde alcanzó el éxito internacional al interpretar a Mónica y compartir escenas con Eduardo Palomo. Producida por José Rendón para Televisa y fue transmitida en el horario estelar. González interpreta a la condesa Mónica De Altamira Montero de Alcázar y Valle; y Palomo a Juan "del Diablo" Alcázar y Valle.

Una de sus escenas más emblemáticas tiene el siguiente diálogo:

- Estoy dispuesta a darle lo que quiera

- ¿Lo que quiera? ¿Estás segura?

- Puedo juntar una cantidad de dinero...

- ¿Y si yo no quisiera dinero? Perdí a una mujer, a una condesa, y tal vez me calme si consigo a otra...

Otro de los diálogos más recordados muestra a Mónica siendo seducida por Juan en una habitación:

- ¡No me toque!

- Entonces, Santa Mónica, nunca entres al cuarto de un hombre si no quieres que este te toque

Nunca te olvidaré (1999)

Telenovela mexicana producida para Televisa en 1999. Está basada en una novela de Caridad Bravo Adams y fue protagonizada por Edith González y Fernando Colunga, quienes se desenvolvieron como pareja en la ficción.

En esta escena del capítulo 84, Colunga (Luis Gustavo Uribe del Valle) le anuncia a Esperanza que por fin se divorciará de Silvia para ser feliz con su verdadero amor:

- Hablé con Silvia, me va a dar el divorcio. Muy pronto voy a ser libre, libre para amarte, para llevarte en mis brazos por el mundo y gritarles a todos que Esperanza Gamboa ya es mi esposa...

Doña Bárbara (2008)

Telenovela de producción colombo-estadounidense para Telemundo y Sony Pictures, adaptación de la novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos. Fue protagonizada por Edith González (Doña Bárbara Guaimarán) junto al peruano Christian Meier (Santos Luzardo) y transmitida en más de 90 países alrededor del mundo.

Uno de los diálogos más memorables es cuando Santos decide dejar a Bárbara por las diferencias que hay entre ellos:

- Pero tampoco es como tú la concibes, Bárbara. Llena de violencia y maldad... Esta eres tú y no vas a cambiar, tengo que aceptarlo por eso hay un abismo entre nosotros y no hay nada que nos una- Aterriza en el mundo real, la vida no es como tú te lo imaginas en los sueños de señorito de la capital

- ¡Hay esto! ¿te parece poco? ¡hay deseo! Me deseas y yo a ti

- Un deseo no es suficiente para que yo cambie lo que tengo que pensar...haz con tu vida lo que te da la gana, cásate con ese pelele si quieres, pero a mi déjame en paz...