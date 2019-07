Eugenio Derbez reveló que alguna vez recibió terrible golpiza por defender a unos perros callejeros

Uno de los actores más queridos de México, Eugenio Derbez, reveló que alguna vez se sometió a una cirugía reconstructiva en el rostro luego de que un sujeto le diera una terrible golpiza en plena calle. Contó que, incluso, quedó inconsciente.

''Tengo este lado de acá (lado del ojo derecho), si tú me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo más caído que el otro (...) Me patearon la cara y se me salió el hueso. Me tuvieron que hacer cirugía un cirujano plástico de la Cruz Roja y me metieron el hueso otra vez", reveló al programa Sale el Sol.

El actor dijo que todo comenzó cuando se puso a defender a unos perros de unos tipos que los estaban haciendo pelear en la calle. Derbez recalcó su amor por los animales y, sobre todo, por los perros.

"Siempre ando metido en problemas por defender a los animales, un día voy a ser un libro contando todas las historias en que me he metido; si hasta me desfiguraron esta parte de la cara por defenderlos. Nunca me he arrepentido de nada que hecho por los animales. Vale la pena", agregó.

El actor mexicano está promocionando su última película "Dora y la ciudad perdida", cinta que protagoniza al lado de la actriz de origen peruano Isabela Moner.