La actriz Andrea Arruti, quien le dio voz a la princesa Elsa en Frozen, falleció a los 21 años. Distintos medios internacionales señalaron que la familia no quiso dar mayores detalles, pues el deceso habría sido de manera intempestiva.

Algunos actores y fanáticos expresaron su sentir en redes sociales. El actor Emilio Treviño le dedicó un mensaje vía Instagram.

“Sin duda a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas… buscar un porqué o para qué es absurdo, pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo, creo que hoy para mi es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo…pues esas son las que al final de todo realmente importan”, escribió en la publicación.

Recordemos que la actriz mexicana participó en otras producciones como My Little Pony y League of Legends.