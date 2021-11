General Motors (GM) acaba de marcar un gran hito en su compromiso por un futuro totalmente eléctrico. Ha celebrado la reapertura de su antiguo complejo de ensamblaje de Detroit-Hamtramck, construido en 1985, convertido hoy en una de las plantas automotrices más modernas del mundo: Factory ZERO.

La actividad contó con la participación de Joe Biden, presidente de EE.UU., quien estuvo acompañado de representantes del sindicato internacional United Auto Workers (UAW), ejecutivos y colaboradores de GM y otros funcionarios, quienes se reunieron este miércoles en Michigan para celebrar la gran apertura de la planta de ensamblaje de vehículos eléctricos Factory ZERO.

La inauguración se realiza a dos años de que GM anunciara la inversión de US$2.2 mil millones para renovar su antigua planta de ensamblaje. “La experiencia en manufactura de General Motors en Estados Unidos es clave para que alcancemos nuestro futuro totalmente eléctrico”, señaló Mary Barra, Chair y CEO de GM. “Este es un día monumental para todo el equipo de GM. Reequipamos Factory ZERO con la mejor y más avanzada tecnología del mundo, para construir vehículos eléctricos de la más alta calidad para nuestros clientes”.

El nombre Factory ZERO refleja el rol que estas instalaciones desempeñarán en la visión que tiene GM de un mundo con cero accidentes, cero emisiones y cero congestiones. Factory ZERO será casa de la pickup GMC HUMMER EV 2022, la SUV GMC HUMMER EV 2024, la Chevrolet Silverado EV y de Cruise Origin, un vehículo compartido totalmente eléctrico y autónomo. Cuando esté en pleno funcionamiento, Factory ZERO empleará a más de 2.200 personas.

“Para cumplir con nuestra ambiciosa transición hacia vehículos eléctricos, la capacidad de ensamble de vehículos eléctricos de GM en Norteamérica alcanzará el 20% para 2025 y el 50% para 2030″, añadió Gerald Johnson, Vicepresidente Ejecutivo de Manifactura y Sostenibilidad Global de GM. “Factory ZERO sirve como modelo para las transiciones que tendrán lugar en otras plantas alrededor del mundo en los próximos años”.

Cabe indicar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo presente en la ceremonia de inauguración, por invitación de la presidenta ejecutiva de la compañía, Mary Barra. Durante el recorrido, el mandatario pudo observar de cerca el funcionamiento de la planta y conocer la tecnología detrás de los motores de los vehículos eléctricos de GM, cuyo corazón es la plataforma Ultium.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo presente en la ceremonia de inauguración de Factory ZERO. Foto: Difusión.

UN FUTURO TOTALMENTE ELÉCTRICO

Al ser una planta de ensamble de vehículos eléctricos, Factory ZERO juega un papel directo en el compromiso de GM por eliminar las emisiones de escape de vehículos ligeros nuevos para el 2035 y convertirse en “carbono neutral” en sus productos y operaciones globales para el 2040.

La compañía ya se ha comprometido a invertir US$35 mil millones de dólares en vehículos eléctricos y autónomos, y planea crear más de 30 modelos de vehículos eléctricos para 2025. Factory ZERO funciona como un punto de prueba del mundo real para el compromiso de GM por administrar su negocio de manera sostenible.

Aquí algunos puntos destacables de Factory ZERO

• GM reutilizó o recicló casi todos los materiales de las instalaciones para la transformación del sitio, incluido el hormigón triturado del piso de la antigua planta, que se utilizó en carreteras temporales alrededor de la instalación.

• El agua de lluvia se reciclará para reducir los costos de descarga y compensar el costo del agua potable.

• Se utilizará agua de lluvia tratada en las torres de enfriamiento y en el sistema de extinción de incendios de la planta.

• El sitio cuenta con una cochera solar de 30 kilovoltios y un panel solar fotovoltaico montado en el suelo de 516 kW de DTE Energy.

• En Factory ZERO existe un hábitat de vida silvestre de más de 6.7 hectáreas que es el hogar de mariposas monarcas, zorros y pavos.

A través de Factory ZERO, General Motors está mostrando su capacidad de liderazgo en manufactura y su preparación para lo que será un cambio fundamental en la movilidad, a medida en que la empresa haga su transición hacia un futuro totalmente eléctrico.