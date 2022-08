J Hope, integrante de la agrupación BTS, hizo historia al convertirse en el primer artista surcoreano en encabezar el Lollapalooza 2022, uno de los escenarios musicales más importantes de Estados Unidos.

La organización del evento hizo una publicación en redes sociales para felicitar al rapero por su entrega en el show, donde interpretó sus éxitos y cantó “Chicken Noodle Soup” junto a Becky G.

“Se hizo historia. Felicitaciones a J Hope por ser el primer artista surcoreano en encabezar el escenario principal de un importante festival de música de EE. UU. #Hobipalooza #Lollapalooza”, se indicó en el Instagram del Lollapalooza.

J Hope también expresó su gratitud con la organización del Lollapalooza y resaltó que nunca olvidará este espectáculo porque lo ayudó a crecer artísticamente.

“El 31 de julio de 2022 va a ser uno de mis mejores e inolvidables momentos. Lollapalooza fue uno de los retos más importantes de Jack in the Box. Preparar un espectáculo de una hora conmigo al frente fue solo un momento lleno de terror tras otro, y me lancé hacia adelante tan fuerte como pude, una y otra vez”, expresó.

“Preparar cada detalle con tanta atención y cuidado me hizo aprender en el camino sobre quién soy realmente. Ayer fue la culminación de todo este proceso, y es por eso que será mucho más un recuerdo atesorado en la historia de mi vida, y tener mucho más significado”, añadió.

Finalmente, el integrante de BTS tuvo palabras de gratitud para ARMY: “Quiero agradecer a todo el personal que trabajó tan duro para Lollapalooza, todos mis amigos en la banda y el equipo de baile, Becky G por su presencia especial, Jimin que vino desde tan lejos para animarme, y sobre todo quiero agradecer a nuestro ARMY que hizo brillar aún más el escenario de ayer, y me gustaría agradecer una vez más a todos los organizadores de Lollapalooza que me dieron esta increíble oportunidad”.

