Luego que Warner Bros. anunció que no estrenará la película “Batgirl”, algunos cibernautas y fans de DC Comics expresaron su preocupación en redes sociales para saber el futuro de “Peacemaker 2”.

Ante esta situación, el director y guionista James Gunn decidió recurrir a su perfil de Twitter para asegurar que la segunda temporada de “Peacemaker” sigue adelante y sin riesgo de ser cancelada.

“¿Es segura la temporada 2 de ‘Peacemaker’?”, fue la pregunta de un tuitero. Ante la consulta, Gunn respondió: “Sí, muchachos, cálmense”.

Yes, guys, calm down. — James Gunn (@JamesGunn) August 2, 2022

“Peacemaker” (John Cena) es una serie de televisión, creada por James Gunn, para el servicio de streaming HBO Max, basada en el personaje del mismo nombre de DC Comics. Es una serie derivada de la película “The Suicide Squad” (2021) y la primera serie de TV ambientada en el Universo extendido de DC (DCEU).

Gunn habló con el medio Variety después de que terminó la primera temporada de “Peacemaker” para dar un adelanto de lo que estaba reservado para la temporada 2.

“Sé dónde comienza y termina ‘Peacemaker’, pero estoy jugando con otras ideas sobre eso y cómo se desarrollará”, dijo Gunn en ese momento.

“John (Cena) y yo no acordamos una segunda temporada desde el principio porque queríamos asegurarnos de que esto es algo que realmente amamos hacer y que realmente queríamos. Es por eso que se anuncia ahora, porque teníamos que resolver todo. No acepté una segunda temporada de buenas a primeras, no era una cuestión de, está bien, nos eligieron. Es una cuestión de que solo quería asegurarme de que realmente era algo que quería hacer”, comentó Gunn para Variety en febrero de 2022.

Sobre la cancelación de “Batgirl”

La noticia sorprendió a la industria de Hollywood porque se trata de un rodaje con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, que estaba en fase de post-producción y había contado con promoción previa. En un principio “Batgirl” iba a ser un lanzamiento exclusivo de HBO Max.

Fuentes consultadas por la revista Variety insisten en que la decisión no se tomó por la calidad del filme y tiene que ver con la nueva estrategia tomada por la fusión de los grupos Discovery y WarnerMedia, que da prioridad a los estrenos cinematográficos.