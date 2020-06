El asesinato del estadounidense afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, en Minneapolis, provoca indignación y marchas de protesta en Estados Unidos, pero también que se alcen voces contra el racismo que alcanza niveles de terror en el gobierno de Donald Trump.

El mítico exbasquetbolista Kareem Abdul-Jabbar, gloria viva y máximo encestador de toda la historia de la NBA, denunció que el racismo “institucional” que en Estados Unidos es “más mortal que la COVID-19”, en una columna publicada en el diario Los Angeles Times.

No es la primera vez que alza la voz contra las injusticias y el racismo. No es uno de los críticos del momento. Kareem Abdul-Jabbar es un permanente defensor de las causas justas y por eso la voz de esta humilde estrella del deporte -es un hombre alejado del glamour- hacen que lo duro de sus palabras tengan más peso que nunca.

"Tal vez la principal preocupación de la comunidad negra en este momento no sea si los manifestantes están parados a tres o seis pies de distancia o si algunas almas desesperadas roban algunas camisetas o incluso incendian una comisaría, sino si sus hijos, maridos y mujeres, hermanos y padres serán asesinados por policías solo por salir a caminar o conducir. O si ser negro significa refugiarse en casa por el resto de sus vidas porque el virus del racismo que infecta al país es más mortal que la COVID-19. Si eres blanco, probablemente murmuraste un horrorizado 'oh, Dios mío', mientras sacudías la cabeza ante la cruel injusticia. Si eres negro, probablemente te levantaste de un salto, maldiciendo y gritando '¡otra vez!'", señala en su artículo.

Máximo anotador de la historia de la NBA.

Con veinte temporadas en la NBA, con Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers, la exestrella de 73 años recalca: "Esos policías de Minneapolis afirmaron que Floyd se resistía a la detención, pero el vídeo de una tienda mostró que no era así. El policía que pisaba el cuello de Floyd no era un estereotipo de un sureño enfurecido, sino un oficial que parecía tranquilo, con derecho y sin piedad: encarnaba la banalidad del mal. ¿Qué ves cuando ves a manifestantes negros enfadados que se acumulan fuera de las comisarías de policía con los puños en alto? Si eres blanco, puedes estar pensando 'no cumplen el distanciamiento'. Luego ves caras negras saqueando tiendas o una comisaría en llamas y piensas 'eso daña su causa'. No estás equivocado, pero tampoco estás en lo correcto".

Como si fuera poco, Abdul-Jabbar pone en dedo en la llaga: "La comunidad negra está acostumbrada al racismo institucional inherente a la educación, el sistema judicial y el empleo. Y a pesar de que hacemos de todo para aumentar la conciencia pública y política, apenas cambia. La COVID-19 ha agudizado las consecuencias, ya que morimos a un ritmo significativamente más alto que los blancos, somos los primeros en perder nuestros trabajos y observamos impotentes cómo los republicanos intentan evitar que votemos. Parece que se ha abierto la temporada de caza de negros. Sí, las protestas a menudo se usan como una excusa para que algunos se aprovechen. No quiero ver tiendas saqueadas ni edificios incendiados. Pero los afroamericanos han estado viviendo en un edificio en llamas durante muchos años, ahogándose con el humo a medida que las llamas ardían cada vez más cerca. El racismo en Estados Unidos es como el polvo en el aire. Parece invisible, incluso si te estás asfixiando, hasta que dejas entrar el sol. Entonces ves que está en todas partes. Mientras dejemos entrar la luz, tendremos la posibilidad de limpiarlo. Pero tenemos que estar atentos, porque siempre está en el aire".

“Lo que deberías ver cuando ves a los manifestantes negros en la era de Trump y el coronavirus es a personas empujadas al límite, no porque quieran bares y salones de belleza, sino porque quieren vivir, respirar. Quieren silenciar nuestra voz, robarnos el aliento. Lo que quiero ver no es el camino hacia el juicio, sino una carrera hacia la justicia”, concluye en torno al caso del policía que pisaba el cuello de Floyd.