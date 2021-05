Kelly Osbourne realizó un video de Instagram para responder a sus detractores, quienes especularon que la celebridad británica se había realizado cirugías para mejorar su apariencia.

“Solo quiero mencionar un tema del que ustedes están hablando porque siempre soy muy honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo y quién soy. Y no me he sometido a una cirugía plástica”, señaló la cantante de 36 años.

En su mensaje público, la hija de Ozzy Osbourne aclaró que sí se hizo algunos arreglos estéticos, pero en el pasado y no ahora como se especuló en redes sociales.

“Nunca me he hecho nada en la cara, más que un par de inyecciones en mis labios, en mi mandíbula y en mi frente aquí. No miento, pero gracias por el cumplido”, explicó Kelly tocándose el rostro.

Los rumores sobre una posible cirugía estética de Kelly Osbourne se generó cuando la celebridad compartió una fotografía en su perfil de Instagram, donde ella luce totalmente renovada, pero todo se trataría de un nuevo look y no de retoques estéticos.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Boneta envió potente mensaje de motivación a sus seguidores

El actor que interpreta a Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix del mismo nombre, Diego Boneta envió un potente mensaje de empoderamiento y aliento a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram.